Омский мэр Шелест принял участие в запуске линии завода «Стройбетон» по производству утеплителя для жилых домов

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омский мэр Сергей Шелест рассказал в своем telegram-канале об утреннем посещении завода «Стройбетон». Вместе с генеральным директором ГК «Стройбетон» Александром Сасиным градоначальник дал старт работе нового производства современного утеплителя для многоквартирных жилых домов.

- Линия по производству пенополистирола способна выдавать 140 кубических метров материала в смену. И оборудование, и сырье — российские. Весь процесс автоматизирован. Завод отапливается собственной газовой котельной. Стоимость проекта, реализованного за 4 месяца, составила порядка 25 миллионов рублей, - отметил Сергей Николаевич.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Отметим, что мэр Омска уже бывал на производственных площадках крупной строительной компании. На улице Заводской работает завод по выпуску окон ПВХ и сэндвич-панелей, столярный цех, цех по изготовлению дверей.

- Собственное производство позволяет застройщику сдерживать стоимость квадратного метра жилья, что особенно важно, когда речь идет об ипотеке, молодых семьях, работниках бюджетной сферы, обладателях жилищных сертификатов, - подытожил Шелест.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

От себя добавим, что с приходом мэра Омск за последний год значительно улучшил многие экономические показатели.

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