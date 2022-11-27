К Дню матери омский губернатор Бурков наградил главу регионального совета солдатских родителей

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков в преддверии Дня материи вручил почетную грамоту Правительства Омской области председателю комитета областной общественной организации «Совет солдатских родителей» Любови Лобовой. Отмечен ее многолетний труд на благо региона, большой вклад в социальную поддержку военнослужащих.

- Любовь Яковлевна, благодарим вас за то, что вы делаете. Каждый боец для вас, каждая семья – это уже родные люди, вы ими живете. И теми пацанами, которые мобилизованы и уходят на фронт и теми, кто возвращается. Спасибо за труд и ваше любящее материнское сердце, - сказал Александр Бурков.

Больше 20 лет Любовь Яковлевна возглавляет совет. Она постоянно посещает воинские части, где проходят службу омичи. Ее знают и называют «наша солдатская мама». Организация содействует в предоставлении военнослужащим жилья и в поступлении их детей в высшие учебные заведения, помогает трудоустроиться женам военнослужащих.

С начала боевых действий на Донбассе Любовь Лобова включилась в благотворительные проекты - «Письмо солдату», «Посылка солдату».

- Мы матери, мы родили детей, вырастили, дали им все. Наши ребята - пример для молодежи. Всем матерям здоровья! - уверена Любовь Лобова.

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