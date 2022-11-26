При новом мэре Омск улучшил позиции по 11 экономическим показателям

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

По 11 экономическим показателям Омск улучшил позиции всего за полгода. Об этом рассказали в пресс-службе департамента городской экономической политики.

Рейтинг составлялся среди 13 городов-миллионников. Значительный прогресс отмечен в сферах строительства, торговли, снижения уровня безработицы и уменьшения уровня инфляции.

С пятого на четвёртое место город переместился в сфере строительства. С 13 на 12 место - по вводу общей площади жилых домов в расчёте на душу населения. Лучше стали и экономические параметры деятельности городских предприятий.

Между тем, сумма прибыли увеличилась на 114,5%, а убытков снизилась на 54,2%.

Напомним, чуть более полугода город возглавляет Сергей Шелест.

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