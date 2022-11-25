Бурков высоко оценил работу омских производителей экипировки для мобилизованных

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков посетил два предприятия, занимающихся производством изделий и спецодежды для мобилизованных.

Сейчас в регионе около десятка предприятий малого и среднего, которые наладили производство продукции для резервистов, участвующих в СВО. Они изготавливают все - от спальных мешков и обмундирования для бойцов до мобильных раскладушек и дровяных печей. Сегодня Александр Бурков посетил производственные площадки компаний «СМАРТ» и «Умпаро», где и ознакомился с процессом выпуска изделий.

Так, компания «СМАРТ», которая занимается разработкой и производством товаров для туризма и активного отдыха под брендом «СЛЕДОПЫТ», с момента объявления частичной мобилизации начала выпуск изделий для нужд военных - изотермические коврики, палатки, дровяные печи, термобелье, тактические рюкзаки, спальные мешки и многое другое.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Только для военного-полевого лагеря в Омске, где готовят мобилизованных, компания по заказу региональных властей отшила 3,5 тысячи матрасов, 1,5 тысячи комплектов термобелья, 4 тысячи спальных мешков, а также 500 раскладушек.

Основным направлением деятельности компании «Умапро», производство которой посетил глава региона, является пошив одежды. Предприятие имеет собственный экспериментально-конструкторский цех и оснащено самым современным оборудованием.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

С начала мобилизации компания начала осваивать производство продукции для нужд призванных на службу резервистов. С того момента она выпустила более 1 тысячи спальных мешков и вещмешков, 1,7 тысяч маскировочных халатов, 3 тысяч дождевиков, 5 тысяч плащ-палаток. Кроме того, «Умапро» разработало зимний костюм танкиста, идут работы по разработке жилетов, утепленных костюмов, термобелья и других изделий.

- В тяжелую минуту бизнес идет навстречу. Для наших мобилизованных ребят мы приобретали для каждого сапоги, спальные мешки, термобелье. Всё это изготавливали наши предприятия. Сегодня посетил предприятие «Умапро», которое всегда занималось производством верхней женской одежды. Но они первыми в период пандемии пришли на помощь системе здравоохранения, стали изготавливать халаты, защитные костюмы. И в период проведения спецоперации, когда вырос спрос на ряд продукции, они перестроились и на тех же станках изготавливают по нашей просьбе продукцию для нужд мобилизованных, осуществляют поставки в соседние регионы, а компания «Смарт» отправляет продукцию и напрямую в воинские части. Это говорит о том, что малый и средний бизнес более гибкий, отзывчивый и, что важно, включается в решение государственных задач, - подвел итоги рабочей поездки Бурков.