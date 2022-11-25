В Омске тариф на проезд в общественном транспорте повысят в 2023 году

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Региональная энергетической комиссия (РЭК) собирается повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Омска в 2023 году. Проект соответствующего приказа уже опубликован.

В случае принятия данного документа тариф вырастет почти на 6%. Таким образом, тариф на проезд в автобусах МП «ПП №8» составит 48,73 рубля, в трамвая и троллейбусах МП «Электрический транспорт» - 68,5 рубля.

Важно отметить, что стоимость проезда для омичей не изменится - 25 рублей при оплате банковскими и транспортными картами, 30 рублей при наличными.

Разницу между установленными тарифами и реальной стоимостью проезда компенсируют из бюджета.

Напомним, в следующем году в Омске начнется транспортная реформа. В связи с этим будут ликвидированы несколько частных маршрутов общественного транспорта.

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