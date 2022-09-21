Мэрия Омска закроет несколько частных маршрутов

В рамках реформы ведется обновление не только маршрутов, но и самих автобусов. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Транспортная реформа в Омске продолжается. Департамент транспорта 21 сентября объявил о закрытии нескольких частных маршрутов. Соответствующий проект постановления уже разработан.

Пока договоры не расторгнуты №30Н, №225, №393, №511, но сами частники на них фактически не работают. Об этом заявляет директор профильного ведомства Вадим Кормилец.

– При этом ряд частных перевозчиков, анализируя и прогнозируя развитие событий, не могут не понимать, что рано или поздно наступит момент, когда им придется делать выбор. Либо подчиниться новой структурированной системе, а это значит, нести определённые обязательства по обновлению подвижного состава, увеличению его вместимости, оснащению техническими средствами приема безналичной оплаты, перевод на регулируемый тариф, утвержденный Омской региональной энергетической комиссией и прочее. Либо, а это мне видится безальтернативным вариантом, – уход с рынка пассажирских перевозок, - комментирует глава дептранса.

К слову, под отмену попадают так называемые «дублирующие» маршруты: 55Н, 201, 346, 394, 439, 434, 470, 511, 568, 703. Вскоре направления движения изменят автобусы: 31Н, 212, 222, 225, 307, 323, 331, 346, 350, 359, 385, 386, 393, 394, 399, 410, 414, 470, 500, 503, 514, 550.