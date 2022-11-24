В Омске на ликвидацию свалок в Ленинском и Кировском округах потратят 6 млдр рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне правительство Омской области приняло постановление о распределении в 2022-2024 годах средств на ликвидацию закрытых свалок в двух округах регионального центра. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды.

На ликвидацию двух крупнейших мусорных полигонов в регионе, расположенных в Кировском и Ленинском округах Омска выделили 6,03 миллиарда рублей. Денежные средства на эти цели власти получили по нацпроекту «Экология» федерального проекта «Чистая страна».

- Общая площадь земель, планируемых к рекультивации, на территории ликвидируемых объектов, составляет около 100 гектар, - отметили в ведомстве.

Работы по ликвидации данных омских свалок начнут в декабре 2022 года.

Напомним, с 26 апреля идет ликвидация закрытого мусорного полигона на территории Центрального округа.

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