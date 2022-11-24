Бывший силовик из Омска стал замглавы по ЖКХ в Сухом Логе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Накануне уроженец Омска 44-леьний Рафаил Мингалимов был назначен замглавы городского округа Сухой Лог в Свердловской области. Сообщает «СуперОмск» со ссылкой на местную горадминистрацию.
Выпускник омской академии МВД и бывший сотрудник правоохранительных органов Мингалимов сегодня был утвержден в качестве замглавы упомянутого города, ответственного за систему ЖКХ.
Из полиции омич ушел в 2019 года. За время работы в ней он занимал различные посты в Омске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, а также в Заречном, где на протяжении почти 4 лет возглавлял межмуниципальный отдел МВД России «Заречный». В том же году был назначен замруководителя по капитальному строительству в Заречном.
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