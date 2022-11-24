В Омске в декабре начнут производить виски из дистиллятов из Шотландии и Армении

Стоить бутылка такого напитка будет от 600 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Завод «Омсквинпром» займется производством виски из дистиллятов из Шотландии и Армении. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на руководство компании.

Омское предприятие, входящее в Алкогольную сибирскую группа (АСГ), получило лицензию на производство виски. Поставки дистиллятов ожидаются из Шотландии и Армении. В декабре 2022 года планируют начать разлив данного крепкого алкогольного напитка.

В первом квартале 2023 года АГС планирует выпустить 100 тысяч дал виски (1 дал = 10 литров). Компания направила свыше 100 миллионов рублей на наращивание мощностей «Омсквинпрома» до 10,8 миллионов дал в год.

Стоимость бутылки виски из шотландских спиртов составит от 1 до 1,2 тысячи рублей. Напиток среднего ценового сегмента обойдется в 500-600 рублей. Под какими товарными знаками будут производить виски в Омске в компании не говорят. Однако известно, что они находятся на финальной стадии регистрации.

Напомним, АГС входит в тройку крупнейших производителей водки и других крепких напитков. Компании принадлежат бренды - «Сиббитер», «Пять Озер», «Хаски», «Белая Березка» и другие.

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