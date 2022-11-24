За 8 месяцев «Росводоканал Омск» направил горожанам более 100 тысяч электронных писем

В марте 2022 года омский водоканал инициировал рассылку электронных писем потребителям, у которых истек срок поверки, а с июня – тем, кто более трех, месяцев не передавал показания приборов учета. За 8 месяцев потребителям направили 104 тысячи писем с напоминанием о необходимости передать показания и почти 33 тысячи уведомлений об окончании поверки приборов учета.

«Неполучение водоканалом показаний приборов учета и данных о поверке счетчиков – это основные причины для изменения начислений с фактического расхода на среднее потребление, а далее на норматив. Понимая, что клиенты могут забыть передать показания или своевременно поверить счётчики, мы стали рассылать им адресные уведомления об этом по электронной почте. Мы рассчитываем, что эта мера обеспечит точность и прозрачность расчетов, в которой заинтересованы и мы, как поставщик услуг, и наши клиенты», - рассказала Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск»

Абонентам из категории «частные лица» адресная рассылка о необходимости передать показания счётчиков поступает 23 числа, а юридическим лицам и организациям – 1, 23, 26 и 30 (31) числа каждого месяца. Уведомления о необходимости поверить прибор учета направляется клиентам ежемесячно автоматически первого числа.

Если потребители заинтересованы в получении уведомлений, в компании просят их сообщить адреса электронной почты. Частные лица могут направить электронные адреса через форму сайта «Задать вопрос» или личный кабинет, выбрав тему «Актуализация данных…», а организации – по электронной почте office_omsk@rosvodokanal.ru или простым письмом.