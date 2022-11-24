Ремонт дублера улицы Лукашевича в Омске завершат к 30 ноября

Фото: департамент строительства мэрии Омска

Капитальный ремонт дублера улицы Лукашевича на Левобережье подходит к концу. Об этом сообщили в пресс-службе омском департаменте транспорта.

На данный момент подрядчик ООО «СтройТраст» завершает установку уличных торшеров на тротуарах. Готовность объекта составляет 99%. Работы по контракту планируют закончить 30 ноября 2022 года.

Сейчас подрядная организация выполнила большой комплекс работ, в том числе увеличила количество полос на проезжей части дороги-дублера, возвела тротуары и велодорожки, а также парковки для автобусов и автомобилей.

Напомним, капремонт дублера улицы Лукашевича на участке улицы Крупской до улицы Шаронова идет на средства, выделенные по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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