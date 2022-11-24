Омская прокуратура потребовала устранить все дефекты на отремонтированных дорогах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омской области прокуратура Азовского немецкого национального района провела проверку отремонтированных автодорог, в результате которой были выявлены дефекты дорожного полотна.

Как установили сотрудники ведомства, часть асфальто-бетонного покрытия на автодорогах «Бакбасар-Азово-Шербакуль-Полтавка» - «Александровка - Пришиб»; «Поповка - Мирная Долина»; «Бакбасар - Азово - Щербакуль - Полтавка» не соответствует нормативным требованиям. На их участках были обнаружены дефекты, представляющие угрозу для безопасности дорожного движения, - выбоины, колейности, а местами полное разрушение покрытия.

В связи с этим прокуратура через суд потребовала, чтобы КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» привело данные автодороги в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. Исполнение судебных актов и устранение нарушений на контроле у прокуратуры.

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