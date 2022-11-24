Официально: министр труда Владимир Куприянов не уходит в отставку

Фото: дом журналистов

Накануне в телеграм-канале «Бурков 2023» появились сообщения о якобы скорой отставке министра труда и социального развития Владимира Куприянова.

В опубликованном посте в упомянутом телеграм-канале говорится, что Куприянов лишится должности главы ведомства в связи провалом с выплатами мобилизованным.

В региональном минтруда данную информацию опровергли.

- Работаем в прежнем режиме, - сказали в ведомства.

Напомним, Владимир Куприянов руководит министерством более восьми лет - с 2015 года.

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