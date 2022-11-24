Омское Заксобрание поддержало идею освободить мобилизованных от уплаты транспортного налога

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня депутаты Законодательного Собрания Омской области поддержали закон об освобождении от уплаты транспортного налога мобилизованных и ветеранов боевых действий.

Закон был ранее подготовлен региональным минэкономики по предложению губернатор Александр Буркова.

- К чтениям закон дополнен нормой, освобождающей от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы граждан, призванных на военную службу по мобилизации. То есть в текущем и следующем году мобилизованные омичи не будут уплачивать транспортный налог. Ветераны боевых действий освобождаются от уплаты транспортного налога в этом и в последующие годы, - пояснила глава министерства экономики Омской области Анна Негодуйко.

Данный закон освобождает мобилизованных омичей и ветеранов боевых действий от уплаты налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, мотоцикла или мотороллера вне зависимости от мощности двигателя.

Таким образом, для призванных по частичной мобилизации резервистов эта мера действует при уплате налога за 2021 и 2022 года, для ветеранов боевых действий - за 2021 и последующие годы.

После принятия закона все налоговые уведомление, направленные этим категориям граждан, будут отозваны. Уже уплаченные средства вернут после подачи соответствующего заявления. Его можно подать лично или передать в налоговый орган с помощь личного кабинета налогоплательщика.

Отметим, данный закон был приведен в соответствие с федеральными нормы и не противоречит им.

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