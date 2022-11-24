На закупку 40 новых троллейбусов для Омска потратят 964 миллиона рублей

Фото: телеграм-канала Сергея Шелеста

Накануне стали известны итоги аукциона на закупку 40 низкопольных троллейбусов для Омска.

Победителем торгов стала московская компания ООО «ПК Транспортные системы», которая ранее поставила городу 62 троллейбуса «Адмирал». Согласно информации на портале госзакупок, организация поставит 40 полностью низкопольных троллейбусов «Адмирал-6281» в Омск в 2023 году. Соберут машины в Самарской области на Энгельсском заводе электротранспорта.

Начальная цена аукциона составила около 964,1 миллиона рублей. «ПК ТС» же предложило сумму на одну копейку меньше заявленной.

Напомним, троллейбусы город приобретает на средства, выделенные по инфраструктурному кредиту. Всего Омск получил 3,9 миллиарда рублей на развитии транспортной доступности Левобережья. На эти деньги будет построено также несколько километров контактной сети и реконструировано троллейбусное депо на улице Ватутина.

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