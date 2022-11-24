В Омске внесли коррективы в работу светофора на перекрестке улиц Госпитальной и 10-й Ремесленной

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Сегодня в Омске внесли изменения в работу светофора, расположенного на перекрестке улиц 10-я Ремесленная и Госпитальной в Центральном округе. Об этом сообщили департаменте транспорта мэрии.
Как рассказали в ведомстве, С 6:00 до 10:00 часов «зеленый» будет гореть на 5 секунду дольше. Таким образом, разрешающий сигнал светофора при движении по улице 10-й Ремесленной в направлении улицы Челюскинцев будет работать 49 секунд.
По мнению специалистов дептранса, данная мера позволит разгрузить движение на улице 10-й Ремесленной на участке от улицы 5-й Северной до улицы Госпитальной в утренний час-пик.
Напомним, ранее в центре Омске изменили режим работы светофора на улице Гусарова.
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