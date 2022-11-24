В Омской области с 25 ноября заработает горячая линия по проблемам ВИЧ-инфекции

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Роспотребнадзор сообщил о запуске в Омской области тематических «горячих линий» и консультаций по проблеме ВИЧ-инфекции. Данный комплекс мероприятий приурочен ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря.

Получить информацию и проконсультироваться по теме вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) можно будет совершенно бесплатно с 25 ноября по 5 декабря 2022 года.

- Консультирование граждан будет осуществляться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора круглосуточно без выходных дней по телефону 8 800 555 49 43, звонок бесплатный, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробную информацию и ответы на часто задаваемые можно также найти на сайте СТОПВИЧСПИД.РФ.

Телефон «горячей линии» по профилактике ВИЧ-инфекции в Омске - 32-62-08. Они также будут работать в территориальных отделах ведомства. Их номера можно узнать здесь.

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