Родители первого новорожденного омича получат 20 тысяч рублей от мэрии города

Мать ребенка должна быть омичкой - основное требование. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске семья ребенка, который первым появится на свет на территории города Омска с наступлением 2023 года, получит из городского бюджета единовременную денежную выплату в размере 20 тысяч рублей. Постановление о выплате накануне подписал мэр города Сергей Шелест.

Выплата устанавливается «в целях стимулирования рождаемости, укрепления института семьи, предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей». При этом выплата чуть больше 20 тысяч выплачивается любому новорожденному гражданину или гражданке России сразу после рождения - положена по закону.

От подарочной она отличается тем, что в первом случае мать ребёнка должна постоянно проживать на территории Омска. Если вдруг первой в 2023 году успеет родить приезжая женщина, то выплата все равно достанется не ей.

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