Губернатор Бурков намерен реконструировать проблемные котельные северных районов Омской области

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков взялся за проработку вопроса по повышению надежности систем теплоснабжения в регионе. В частности, на последнем заседании, которое он провел, речь шла о проблемных северных районах. Рабочую встречу поддержали председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк Сергей Коновалов, генеральный директор ЗАО «Омский завод инновационных технологий» Александр Коваленко.

Напомним, что в 2021 году Омский завод инновационных технологий ввел в эксплуатацию новый производственный комплекс с испытательным центром с уникальными роботизированными участками. Высвобожденные, благодаря технологиям, производственные мощности предполагается задействовать для расширения производства промышленных котлов ТМ ЛАВАРТ. Воплощение масштабного проекта не обойдется без допфинансирования.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Стороны обсудили механизмы финансирования этого инвестпроекта и меры поддержки предприятия. В результате завод вдвое повысит показатели по трудоустройству омичей.

В ходе встречи губернатор подчеркнул: для региона важно избавиться от неэффективных котельных путем строительства блочно-модульных котельных и перевода жилого фонда на индивидуальное теплоснабжение, в том числе в рамках программы социальной догазификации.

Отметим, Омский завод инновационных технологий - ведущее российское предприятие, специализирующееся на разработке и производстве промышленного котельного и теплотехнического оборудования под собственной торговой маркой ЛАВАРТ. Качество оборудования, которое изготавливается из отечественного сырья и материалов, соответствует мировым стандартам. География поставок широкая — 42 региона России, а также страны СНГ.

Технологическое оснащение соответствует уровню европейских производителей, и качество выпускаемой продукции позволяет устанавливать 5 лет гарантии на всю линейку продукции. Основная линейка - это современные водогрейные и паровые котлы на газообразном и жидком видах топлива, котлы на перегретой воде и диатермическом масле, котловые блоки, резервуары, автоматика безопасности и управления, системы контроля и диспетчеризации.

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