Автобус №61 изменит схему движения по улицам Омска

Интервал движения автобусов в час пик – 14 минут. Фото: пресс-служба администрации города Омска

По улицам Омска изменит схему движения автобус №61. Об этом предупредили в департаменте транспорта.

Изменения вступят в силу с 26 ноября. Теперь маршрут поедет через улицу Степанца - на участке от улицы Перелёта до бульвара Архитекторов. То есть, ездить по проспекту Комарова эти автобусы не будут.

Напомним, что подвижной состав 61-го маршрута состоит из 12 единиц транспорта. Из них 5 — среднего класса и 7 — большого. Интервал движения в час пик – 14 минут.

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