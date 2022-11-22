Омичи смогут предложить, какие проезды и тротуары следует отремонтировать в 2023 году

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске окружные администрации начали формировать перечни проездов и тротуаров на ремонт в 2023 году.

- Адресные перечни по ремонту и обустройству тротуаров и проездов в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на следующий, 2023 год, будут составлены, исходя из необходимости обустройства подходов и подъездов к социально значимым объектам и общественным территориям, по обращениям граждан и предписаниям контрольно-надзорных органов, - отметили в пресс-службе омской мэрии.

Предложения по ремонту проездов и обустройству тротуаров принимают в администрациях округов Омска до 1 февраля 2023 года. Передать обращение можно как по электронной почте, так и лично.

Напомним, за 2022 год в городе были отремонтированы 251 тротуар, 169 проездов в МКД и частном секторе. Кроме того был проведены ремонтные работы на 364 участках улично-дорожной сети и приведено в порядок асфальтобетонное на подъездах и подходах к школам и детсадам.

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