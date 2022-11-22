Мэрия Омска продает книготорговый дом за 37 миллионов рублей

История с книготорговым домом тянется также долго, как и с кинотеатром Сатурн в Амурском поселке. Фото: Алиса ТИТКО

Как минимум за 37 млн 253 тысячи рублей городские власти намерены продать 100% акций ОАО «Омский книготорговый дом». На торги выставят 33,5 тысячи акций номиналом по 100 рублей.

Шаг торгов составит 5%. Заявиться на приобретение муниципального имущества может каждый желающий. Однако, судя по тому, что объекты продаются уже не первый год, то здания мало кому интересны.

Отметим, что в собственности Общества находится 6 зданий, расположенных по улицам Красный Путь, Волховстроя, Герцена, Хмельницкого, 24-я Северная и Волкова.

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