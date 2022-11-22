Около 150 гаражей из Центрального округа Омска отправились на штрафстоянку

Фото: Олег УКЛАДОВ

Силами администрации Центрального округа Омска на штрафстоянку с начала 2022 года были отправлены более 140 гаражей.

В окружной администрации сообщили, что до конца года демонтируют еще 27 гаражных боксов на подконтрольной ей территории. Ранее их владельцев неоднократно предупреждали о необходимости освободить незаконно занимаемый участок муниципальной земли. Всего за 2022 году на штрафстоянку были отправлены 143 гаража.

Тем, чьи гаражные боксы были демонтированы силами окружной администрации, придется возместить все расходы. В среднем убрать один бокс обходится в 50 тысяч рублей.

Напомним, по вопросам оформления гаражных боксов жителям Центрального округа следует обратиться в окружную администрацию по адресу улица Герцена, 25. Подробности по телефону 25-46-32.

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