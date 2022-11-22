В омском медуниверситете открыли мемориальную доску преподавателю, погибшему в СВО

Фото: пресс-служба ОмГМУ

Накануне в День преподавателя высшей школы в ОмГМУ открыли мемориальную доску в память о герое СВО, работавшем в вузе.

В омском медуниверситете была открыта доска памяти доцента кафедры физической культуры Артема Салугина.

С сентября 2021 года он совмещал службу в СОБРе «Каскад» Росгвардии с преподаванием в медицинском вузе. 25 февраля 2022 года в ходе СВО на территории Украины капитан полиции Артем Салугин погиб от несовместимого с жизнью ранения. За проявленные при исполнении служебного долга героизм и отвагу он был посмертно награжден орденом Мужества.

На открытии памятной доски присутствовали близкие, друзья, коллеги и учащиеся героя. Замначальника управления Росгвардии по Омской области полковник Евгений Федюшин, который также поучаствовал в церемонии открытии мемориала, отметил важность подобного мероприятия как части патриотического воспитания молодежи, а также особую ответственность перед памятью талантливого преподавателя, организатора и героя Отчества.

Напомним, ранее портрет Артема Салугина появился на фасаде пятиэтажки в центре Омска.

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