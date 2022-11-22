Омские власти хотят создать сеть муниципальных приютов для бездомных собак

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне директор омского муниципального приюта для животных Евгений Вольф рассказал о работе с бродячими собаками в городе.

По мнению Вольфа, бездомных животных на волю не следует даже после всех необходимых для этого процедур - стерилизации и вакцинации. Однако это делать не позволяет имеющееся федеральное законодательство.

– Моё мнение – собак выпускать не нужно. Отловили – и пусть они остаются в приюте. Но напомню, что муниципальный приют для животных работает в соответствии с федеральным законом №498 «Об ответственном обращении с животными» по системе «отлов – стерилизация/кастрация – вакцинация – возврат в среду обитания». По закону мы обязаны возвращать собак на прежнее место обитания, то есть в границы города, - сказал директор приюта в интервью «Вечернему Омску».

Кроме того, мэрия утвердила список мест, где нельзя выпускать собак. Стоит отметить, что на волю после всех соответствующих процедур агрессивных животных не возвращают - их оставляют в приюте.

В целом, ситуация с бездомными животными в городе тяжелая. С этим ранее согласились и депутаты омского Горсовета. Причина - отсутствие препаратов, что необходимы для отлова. Их поставляли из-за рубежа.

Начальник отдела коммунально-бытового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Алёна Туренко сообщила, что власти будут искать аналоги пропавшим с рынка препаратам. Для решения сложившейся ситуации нужно внести поправки в федеральное законодательство. Так, мэрия предлагает создать сеть муниципальных приют, в которых бродячих животных будут содержать пожизненно.

- Самостоятельно муниципалитет не может принять такое решение. Чтобы инициировать эти изменения в федеральном законодательстве, нам нужна поддержка депутатов местного уровня, - отметила Туренко.

Отметим, комитет по вопросам ЖКХ омского Горсовета принял решение создать рабочую группу. Она будет решать проблем бездомных животных. Горадминистрация и муниципальный приют готовы приступить к работе.

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