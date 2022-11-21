524 гектара молодого леса высажено в Омской области в 2022 году

Главное, чтобы все зеленые насаждения принялись.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В 2022 году в Омской области высажено 524 гектара молодого леса. Об этом сообщает управление лесного хозяйства.
– В этом году перед лесоводами поставили достаточно высокие планы по лесоразведению: 402 га. Это больше, чем в прошлом году, когда план не превышал 300 га. В 2019–2020 годах они высаживали по 70 га ежегодно, – пояснила начальник отдела управления лесного хозяйства Ирина Вдовина.
План специалистами за год выполнен на 159%. Работы по озеленению омского региона производилось в рамках нацпроекта «Экология».
Молодые деревья появились на местах, на которых раньше вообще не было леса. На площади еще 35 га выполнено компенсационное лесоразведение.
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