524 гектара молодого леса высажено в Омской области в 2022 году

Главное, чтобы все зеленые насаждения принялись. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году в Омской области высажено 524 гектара молодого леса. Об этом сообщает управление лесного хозяйства.

– В этом году перед лесоводами поставили достаточно высокие планы по лесоразведению: 402 га. Это больше, чем в прошлом году, когда план не превышал 300 га. В 2019–2020 годах они высаживали по 70 га ежегодно, – пояснила начальник отдела управления лесного хозяйства Ирина Вдовина.

План специалистами за год выполнен на 159%. Работы по озеленению омского региона производилось в рамках нацпроекта «Экология».

Молодые деревья появились на местах, на которых раньше вообще не было леса. На площади еще 35 га выполнено компенсационное лесоразведение.

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