В Омске все 85 человек проголосовали на досрочных выборах президента Казахстана

На выборах победил действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На досрочных выборах президента Республики Казахстана 20 ноября в Омске явка составила 100%. Об этом сообщили посольстве Казахстана в РФ.

Все заявленные 85 человек пришли сделать выбор в пользу будущего президента.

Напомним, что голосование прошло в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Казани и Омске. Сегодня в Республики объявлено, что на выборах победил действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

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