Глава Гидрометцентра России спрогнозировал аномальные морозы в Омской области

В целом, синоптики прогнозировали грядущую зиму теплой. Фото: Олег УКЛАДОВ

Аномальные морозы в Омской области спрогнозировал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он прокомментировал погодные изменения ТАСС.

В третьей декаде последнего осеннего месяца придутся тяжело всем регионам Сибири. Значительно похолодает в Омске, Кургане, На Алтае и Томске.

- На прогностической карте аномалий синем цветом закрашиваются регионы, где очень холодно. Так вот юго-запад Сибири и Урал просто посинели от холода — на 14–16 градусов температура в этих регионах ниже нормы, — рассказал синоптик.

Согласно прогнозам, аномалия начнет вступать в свои права со среды, 23 ноября. В Омской области столбик термометра опустится до -30...-32 градусов, в Новосибирске -29...-31. В Челябинске и Кургане похолодает до -25 градусов. В Томске до -37, как и в Красноярске, Хакасии и Туве.

Самые сильные морозы прогнозируются в северных районах страны - в Якутии и на Чукотке, где столбик термометра упадет до -44 градусов.

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