В Омске выставили на продажу «Om Bar» за 1,7 миллионов рублей

Фото: соцсети заведения

За 1,7 миллионов рублей выставили на продажу «Om Bar», который находится в Омске на улице Почтовой. Объявление появилось на сайте недвижимости.

Популярное заведение проработало около пяти лет на условиях аренды помещения. Квадратура бара насчитывает 12 квадратов. В комплекте с готовым бизнесом новый владелец получит штат сотрудников.

По оценкам учредителя, среднемесячная выручка оценивается в 760 тысяч рублей.

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