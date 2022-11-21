В Омске выставили на продажу «Om Bar» за 1,7 миллионов рублей

Фото: соцсети заведения
За 1,7 миллионов рублей выставили на продажу «Om Bar», который находится в Омске на улице Почтовой. Объявление появилось на сайте недвижимости.
Популярное заведение проработало около пяти лет на условиях аренды помещения. Квадратура бара насчитывает 12 квадратов. В комплекте с готовым бизнесом новый владелец получит штат сотрудников.
По оценкам учредителя, среднемесячная выручка оценивается в 760 тысяч рублей.
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