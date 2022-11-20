С начала 2022 года в Омской области стали ниже и рождаемость, и смертность

За 9 месяцев 2022 года на свет появились 12 176 омичей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Омскстат опубликовал свежие демографические данные по Омской области за первые 9 месяцев текущего года. Согласно информации на официальном сайте ведомства, с января по сентябрь в регионе было зарегистрировано 12 176 новорожденных омичей. За этот же период умерли 19 743 человека. Таким образом, естественная убыль населения составила 7 567.

Для сравнения: за 9 месяцев прошлого 2021 года в Омской области цифры рождаемости и смертности были выше. Тогда на свет появились 13 тысяч младенцев, а скончались 23 600 человек.

Кроме этого, специалисты подсчитали, сколько за девять месяцев 2022 года было свадеб и разводов. Первых, кстати, оказалось заметно больше. Всего было заключено 9 555 браков и оформлено 6 577 разводов.

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