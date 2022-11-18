В Омске сегодня приступили к заливке крупнейшего открытого катка в городе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске сегодня приступили работам по заливке самого большого ледового катка в городе. Он расположен на территории стадиона «Красная звезда».

Общая площадь этого катка составляет почти 13 тысяч квадратных метров. Его длина - 150 метров, а ширина - 85 метров.

Работать для омичей каток будет каждый день, кроме понедельника. По будням с 18:00 до 22:00, по выходным и праздникам - с 14:00 до 22:00. Выйти на лед на своих коньках можно будет за 100 рублей по будням и за 200 рублей по выходным. Пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды могут покататься за 50 рублей. Дети до 6 лет и многодетные семьи (по вторникам, средам, четвергам и при наличии удостоверения) - бесплатно.

За прокат коньков придется доплатить еще 100 рублей. Для вышеуказанных льготных категорий граждан и детей до 6 лет - 50 рублей, для многодетных семей (вторник, среда, четверг и при наличии удостоверения) - бесплатно.

В ближайшее время территорию стадиона «Красная звезда» начнут украшать к Новому году. В частности, рядом с катком установят елку.

- Будет установлена елка высотой более 13 метров с яркой иллюминацией, появится несколько новых новогодних фотозон. Каток будет украшен тысячами новогодних лампочек, которые будут освещать и придавать особую новогоднюю атмосферу на нашем катке. Помимо этого, рядом с входом на каток расположено уютное кафе с обустроенной зоной отдыха, где можно согреться горячим чаем или кофе, не выходя за пределы катка. Световые конструкции будут освещать всю территорию комплекса, - рассказал директор спортшколы «Красная звезда» Кирилл Ягодка.

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