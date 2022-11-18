Омский облсуд увеличил срок 18-летней закладчице с 1,5 до 3,5 лет колонии

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Коллегия Омского областного суда по уголовным дела ужесточила наказание 18-летней девушке, обвиняемой в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как было установлено в суде, в апреле 2022 году тогда еще несовершеннолетняя подсудимая связалась с лицом, занимающимся сбытом наркотиков через интернет. От него она позднее получила координаты «тайника-закладки», откуда и забрала 38 свертков с дурманящими веществами общим весом не менее 54 граммов. Наркотические средства она впоследствии собиралась расфасовать на более мелкие партии и раскидать по «тайникам» на территории города. Однако девушке не удалось сделать задуманное - ее задержали полицейские.

В суде омичка полностью признала свою вину.

Судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда согласилась с доводами о несправедливо мягком наказании для подсудимой и ужесточила его - с 1 года 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев исправительной колонии.

Напомним, ранее областной суд отказался смягчать приговор экс-руководителю центра игровых видов спорта Станиславу Сухареву.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13