Омичи хотят видеть на новогодних огоньках певца Шамана

Агитируют за встречу Нового года с просмотром развлекательных шоу чаще всего женщины Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным исследования портала поиск вакансий SuperJob, 41% жителей Омска не смотрит новогодние огоньки.

Смотреть развлекательные программы по телевизору в новогоднюю ночь собираются 12% омичей. Каждый третий из опрошенных включит их для фона.

Агитируют за встречу Нового года с просмотром развлекательных шоу чаще всего женщины - 15% против 9% соответственно.

46% мужчин хотят встретить Новый год без телевизионных шоу. Подобное желание изъявляют лишь 36% женщин. При этом смотреть новогодние огоньки 31 декабря будут в большинстве семьи с детьми.

Омичи также рассказали, какого из звезд бы хотели видеть в новогодних тв-шоу. В топ-5 вошли Николай Басков, Алла Пугачева, Шаман, Полина Гагарина и Зиверт. Не желают омичи видеть на экранах таких звезд, как Дмитрий Маликов, Тимати, Иван Ургант, Владимир Пресняков. Наибольшую антипатию у опрошенных вызвал Лев Лещенко.

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