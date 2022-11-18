Омичи с 15 ноября могут проверить состояние своего здоровья в ТЦ «Мега»

Обследование можно пройти бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Омска смогут совершено бесплатно проверить свое здоровье в ТЦ «Мега» на Левобережье до конца декабря.

С 15 ноября по 30 декабря омичи смогут за 20 минут пройти бесплатный чекап своего здоровья. Для этого взрослым нужным паспорт и полис ОМС, а детям от 3 до 14 лет - свидетельство о рождении и полис ОМС.

Обследование включает в себя: измерение роста, веса, артериального давления и давления глазного дна; оценку функционального состояния сердца по ЭКГ-сигналам; экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы; оценку функции внешнего дыхания с помощью спирометра; экспресс-оценку сатурации гемоглобина в артериальной крови с помощью пульсоксиметра; прогноз риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в течение ближайших 10 лет; индивидуальные консультации по результатам обследований.

Пункт, где можно проверить состояние здоровья, будет работать по следующему графику: вторник–пятница: 10:00-18:30; суббота: 10:00-17:30 (за исключением 19 ноября); перерыв: 13:30-14:00.

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