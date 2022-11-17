В омских детсадах на карантин из-за ОРВИ закрыли около 50 групп

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омске из-за карантина по ОРВИ закрыли 46 детсадовских групп и 8 школьных классов. Об этом сообщили в департаменте образования.
По данным ведомства на 16 ноября, в городе закрыты на карантин по ОРВИ 46 из 2100 групп в детсадах и 8 из 5309 классов в школах.
Напомним, почти месяц назад, 4 октября, по домам были отправлены дети из 19 детсадовских групп и 11 школьных классов.
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