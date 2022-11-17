Омская область заняла 20 место в России в рейтинге научно-технического развития

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омская область вошла в тридцатку сильнейший регионов в рейтинге научно-технического развития за 2021 года, где заняла 20 место.

Омский регион оказался на 20 строчке рейтинга и набрал 145,3 балла, обогнав Брянскую область. Первое место заняла Москва.

Рейтинг составило Министерство науки и высшего образования РФ на основе 33 показателей, сгруппированным по трем блокам - органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и для работы исследователей. Для этого были использованы данные Росстата, Роспатента, Минпромторга, а также отчеты Федерального казначейства и институтов развития.

- Научно-техническое развитие Омской области во многом обусловлено промышленным вектором региональной экономики. Высокотехнологичные и наукоемкие отрасли формируют пятую часть валового регионального продукта. Наш регион входит в число лидеров Сибирского федерального округа по числу используемых в производстве передовых технологий. На базе промышленных предприятий создано порядка 200 объектов инновационной инфраструктуры – ресурсные центры, бизнес-инкубаторы, малые инновационные предприятия, технопарки, центры коллективного пользования, научно-исследовательские лаборатории. Основная задача сегодняшней повестки - это развитие кооперационных связей предприятий, вузов и научных организаций. Для проведения такой работы в регионе создан научно-образовательный центр, - отметил глава минпрома Омской области Андрей Посаженников.

Отметим, у региона есть все перспективы попасть в топ-10 по научно-техническому развитию в ближайшие годы.

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