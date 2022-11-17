Омские власти хотят продать заброшенный кинотеатр «Сатурн» за 13 млн рублей

Фото: Google maps

Накануне мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение об условиях приватизации здания бывшего кинотеатра «Сатурн» по улице Багратиона в Амурском поселке, который сейчас находится в муниципальной собственности.

Городские власти собираются продать трехэтажное здание кинотеатра, общая площадь которого чуть больше 1,3 тысяч квадратных метров, минимум за 13,2 миллиона рублей. Шаг на аукционе составит 5% от стартовый цены, что примерно равно 660 тысячам рублей.

Победитель торгов сможет также выкупить земельный участок общей площадью 7,47 тысяч квадратных метров, на котором находится здание, всего за почти 21,3 миллиона рублей.

Напомним, найти покупателя на здание кинотеатра «Сатурн», которое находится в плачевом состоянии, мэрия пытается с 2017 года. Поиски инвестора закончились ничем.

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