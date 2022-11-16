Александр Бурков высоко оценил работу Любинского района по помощи семьям мобилизованных

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков посетил оперштаб в Любинском районе, где оценил его работу и пообщался с местными жителями.

Во время визита главе региона удалось поговорить с замглавы муниципального района, руководителем оперативного штаба Екатериной Кириенко. Она рассказала о работе с семьями мобилизованных земляков.

- При поселениях, при администрациях созданы ведомственные рабочие группы. Поэтому сразу, как только создался штаб, буквально в первую неделю отработали по всем мобилизованным гражданам. И по ходу мобилизационной кампании сразу же выявляли потребности всех этих семей. И уже здесь на штабе мы всё это обсудили, были даны поручения по спискам, - все наши службы и МФЦ отслеживали, какие меры поддержки получают или не получают на сегодняшний день. И даже те из семей, кто своевременно не оформил меры поддержки, с ними отрабатывают индивидуально, принимают вне очереди для оформления документов и выплаты мер поддержки,- сообщила Кириенко.

На встрече также был затронут вопрос о реализации программы догазификации в Любинском районе. Как рассказали главе региона, заявки на участие в ней подали шесть семей мобилизованных. Сейчас с ними уже работают местные власти.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Так, Алёна Тютерева, жена мобилизованного сельчанина и мать двух детей, обратилась в администрацию по вопросу догазификации частного дома, который они ранее приобрели с супругом в Любино. Власти также окажут ей помощь в оформлении всех необходимых документов. Александр Бурков поручил сделать семье подарок на Новый год - подвести газ к дому до конца года.

В районном оперштабе рассказали, что региональная выплата в 100 тысяч рублей, которую выдают резервистам, стала настоящим спасением для их близких. Она позволила решить возникшие финансовые проблемы в связи с мобилизацией мужей, в том числе с кредитами. Местная администрация наряду с центра соцобслуживания не бросила семьи мобилизованных и оказала им не только материальную поддержку, но передала им продукты и все необходимые вещи.

Однако, к сожалению, возникли проблемы с выплатами семья мобилизованных. Три из них на данный момент до сих не получили денежные средства. Как оказалось, трое мужчин не успели оформить банковские карты, куда и должны были перечислить выплаты. В ближайшее время благодаря активной работе районного оперштабе деньги поступать на счета резервистов.

- Президент сказал: святой долг поддерживать семьи тех ребят, которые защищают Родину в рамках специальной военной операции. В Любино выстроена система: работают не только в районном штабе, но и в каждом сельском поселении, - подчеркнул Бурков.