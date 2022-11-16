Утром в Омске произошло 27 транспортных аварий

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Госавтоинспекция города Омска сообщила о том, что с 7 часов утра сегодня в городе было зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий. Экстремально высокое число аварий связано с резкими изменениями погоды и гололедицей на дорогах.

- Просим омичей строго следовать правилам дорожного движения: соблюдать скоростной режим, избегать рискованных обгонов. Также водителям следует быть особенно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части, - отметили на официальном сайте службы.

Отметим, что и дальше погодные условия будут ухудшаться. Синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание и выпадение осадков.

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