Пятым участником особой экономической зоны «Авангард» в Омске станет завод масел и смазочно-охлаждающих жидкостей

Заявленный резидент зарегистрирован в ЕГРЮЛ с июля текущего года. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске пятым резидентом особой экономической зоны «Авангард» заявился ООО «Омский завод масел и смазочно-охлаждающих жидкостей», который готов организовать в особой экономической зоне выпуск импортозамещающей продукции.

– Мы планируем запуск производства смазочно-охлаждающих жидкостей. Сектор достаточно узкий, применяется в обработке металла. Нам удалось разработать замену импортным смазочно-охлаждающим жидкостям известных брендов, - сообщил советник директора завода Дмитрий Князев.

По проекту, на территории особой зоны, завод с 2023 года начнет строить производственный комплекс. Ввод первой очереди запланирован на 2024 год. Последующее строительство будет проделжено вплоть до 2031 года. Весь комплекс обойдется в 120 миллионов рублей и дат городу 30 новых рабочих мест.

Особая экономическая зона по химическому производству «Авангард» отведена на территории Советского округа в Омска. Первыми ее участниками стали четыре резидента. Это «Омский завод бисфенола», «Газпромнефть – Графитек», «Омский электромеханический завод» и «Единый региональный центр обработки промышленных отходов».

Согласно ЕГРЮЛ, «Омский завод масел и СОЖ» был зарегистрирован в июле 2022 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей.

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