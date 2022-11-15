В 2022 году к омбудсмену Омской области подали более 2 тысяч обращений

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аппарат уполномоченного Омской области по правам человека с начала 2022 года поступило более 1,6 тысяч обращений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На 15 ноября 2022 года в аппарат омбудсмена поступило 1 684 обращения по различным вопросам, касающихся соблюдения и защиты прав жителей Омской области. При этом 97 из них были адресованы помощникам, работающим на общественных началах в сельских районах.

Чаще всего омичи обращались по вопроса соблюдения социальных прав. Таких заявлений было подано 419, что составляет 25% от общего числа. Жители региона обращались с жалобами, связанными с пенсионным обеспечением и льготами.

На втором месте оказалась не менее актуальная тема для омичей - частичная мобилизация. Поступило 315 обращений по ней. Это примерно 19% от общего числа.

Вопросы в области уголовного права и исполнения наказаний оказались на третьем месте. По ним в аппарат омбудсмена поступило 250 обращений (15% от общего числа). Жители Омска и области, как правило, жаловались на действие/бездействие органов внутренних дел, а также на нарушения в местах отбывания наказания.

На четвертом месте расположились вопросы по жилищным правам граждан. Было подано 208 заявление, что составляет 12% от общего числа. Омичи чаще всего обращались с вопросами, касающимися оплаты коммунальных услуг, постановки на учет для улучшения жилищных условий и другим.

Напомним, обратиться к уполномоченному Омской области по правам человека можно как онлайн, так и лично.

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