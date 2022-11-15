В Омске при столкновении иномарки с «шестеркой» пострадал 5-летний ребенок

Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске в ДТП на улице Олега Кошевого в Старом Кировске пострадал 5-летний ребенок. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию около 17:30.

По предварительной версии, 35-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай Соната» двигалась по улице Олега Кошевого. В районе дома №69 на перекрестке неравнозначных дорог она не предоставила преимущество в движении и столкнулась «шестеркой».

В результате столкновения помощь медиков понадобилась 5-летнему пассажиру «ВАЗ-2106». Мальчика доставили в больницу.

Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку, в результате которой будут установлены все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Омске в аварии на Левобережье пострадал трехмесячный ребенок.

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