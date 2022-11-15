В Омской области предприятия легкой промышленности смогут получить субсидии

Фото: Александра БУДАЕВА

Накануне минпром Омской области объявило конкурсный отбор на предоставление субсидий. Поддержку могут получить предприятия легкой промышленности.

Средства, выделяемые в рамках данной субсидии, можно будет потратить на возмещение части затрат, связанных с продвижением продукции на электронных торговых площадках, а также на оплату услуг по созданию собственного интернет-магазина.

- Субсидия предоставляется в целях оказания поддержки омских предприятий легкой промышленности, снижения барьеров вхождения на рынок и создания новых каналов сбыта производимой продукции, - отметил глава ведомства Андрей Посаженников.

В Омской области по поручению губернатора Александра Бурков идет активная работа по расширению и предоставлению мер поддержки промпредприятиям региона. В 2022 году на эти цели будет направлено в общей сложности около 1,2 миллиарда рублей.

Отметим, конкурсный отбор продлится с 14 по 28 ноября 2022 года. Узнать подробнее о конкурсе и условиях участия можно на официальном сайте регионального минпрома, в разделе «Объявления».

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