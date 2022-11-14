Арбитраж продлил срок гарантии по ремонту сельской школы в Омской области

Ремонт проводился в рамках нацпроекта «Образование». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гарантию на проведенный ремонт в спортзале Яманской средней школы было решено продлить. К такому выводу пришел Арбитражный суд.

Все дело в том, что образовательное учреждение заключило договор с подрядчиков ООО «Агропром» на проведение восстановительных работ спортивного помещения. В рамках нацпроекта «Образование» они решили сократить срок гарантии с 3 до 5 лет.

Такое самоуправство не понравилось прокуратуре, поэтому надзорный орган обратился в суд, а тот, в свою очередь, встал на сторону ведомства.

- Суд согласился с тем, что такое положение закона более приоритетно и гарантийный срок для спортзала должен быть продлён, - уточнили в облпрокуратуре.

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