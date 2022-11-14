Несколько рейсов отменены в Омском аэропорту

Задержка составит более суток. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С задержкой на сутки из Омска вылетит самолет в Узбекистан. Об этом 14 ноября заявили в Омском аэропорту.

Вылет борта авиакомпании O zbekiston havo yo llari перенесен га 5 утра 15 ноября. Это связано с поздним прибытием в Омск самолёта под рейс.

Отметим, что полет выполняется на самолёте Airbus A320. На время задержки авиакомпания должна предоставить все условия для комфортного пребывания пассажиров.

Также две авиакомпании «Северный ветер» и «Ют Эйр» отменили утренние рейсы в Санкт-Петербург и Сургут соответственно.

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