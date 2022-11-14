Добровольцы из Омска помогают херсонским беженцам

Обеспечение необходимым стало доступно после эвакуации жителей на безопасную территорию. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Херсонским беженцам помогают добровольцы из Омска. Об этом пишет «ОмскРегион» со ссылкой на руководителя Омского отделения Союза добровольцев России Гульнару Мукашеву.

– Одежда, медикаменты и продукты, которые собирают омичи, будут доставлены тем, кто остался без крова и крыши над головой, – заверила волонтер.

Омичка пояснила, что из-за ежедневных обстрелов волонтеры не могли доставлять помощь мирным жителям Херсона. Но после их эвакуации на безопасную территорию эта работа возобновится.

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