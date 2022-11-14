В Омске несколько заводов и два поселка останутся без воды 17 ноября

Подача ресурса будет приостановлена на 23 часа.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
17 ноября в Омске без воды останется часть Левобережья. Об этом предупреждают в «Омскводоканале».
Отключение произойдет 17 ноября в 1.00, а возобновят подачу ресурса лишь в 24.00. Временные неудобства связаны с присоединением трубопровода к централизованной сети водоснабжения логистического парка «Солнечный».
Воды не будет на следующих адресах:
- п. Дружино, п. Горячий ключ, база НПО «Мостовик»;
- 2-я Солнечная, 51 — ИП Савченко А. Н.;
- 2-я Солнечная, 49, 49/1, 49/2, 49/4, 49а, 49 к. 1, 49 к. 2, 35/1, 45/3, 45/2, 41а, 41б, 55/1, 45/1, 51а;
- 2-я Солнечная, 49/г, 60 — автомойка;
- 2-я Солнечная, 49в — гостиница;
- 2-я Солнечная, 45/5 — автосервис;
- 2-я Солнечная, 41 к. 1 — магазин «Вкусноград»;
- 2-я Солнечная, 44б — компания «Сибхолод»;
- ул. Электрификаторов, 7 — Электромеханический завод;
- ул. Электрификаторов, 11/2 — производственный корпус;
- ул. Электрификаторов, 5 — завод «Гофротара»;
- ул. Электрификаторов, 15,15/1 — административные здания;
- ул. Рэбовская, 8 — судоремонтный завод;
- Тюкалинский тракт, 2 — рынок Дружный.
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