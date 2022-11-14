В Омске несколько заводов и два поселка останутся без воды 17 ноября

Подача ресурса будет приостановлена на 23 часа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

17 ноября в Омске без воды останется часть Левобережья. Об этом предупреждают в «Омскводоканале».

Отключение произойдет 17 ноября в 1.00, а возобновят подачу ресурса лишь в 24.00. Временные неудобства связаны с присоединением трубопровода к централизованной сети водоснабжения логистического парка «Солнечный».

Воды не будет на следующих адресах:

- п. Дружино, п. Горячий ключ, база НПО «Мостовик»;

- 2-я Солнечная, 51 — ИП Савченко А. Н.;

- 2-я Солнечная, 49, 49/1, 49/2, 49/4, 49а, 49 к. 1, 49 к. 2, 35/1, 45/3, 45/2, 41а, 41б, 55/1, 45/1, 51а;

- 2-я Солнечная, 49/г, 60 — автомойка;

- 2-я Солнечная, 49в — гостиница;

- 2-я Солнечная, 45/5 — автосервис;

- 2-я Солнечная, 41 к. 1 — магазин «Вкусноград»;

- 2-я Солнечная, 44б — компания «Сибхолод»;

- ул. Электрификаторов, 7 — Электромеханический завод;

- ул. Электрификаторов, 11/2 — производственный корпус;

- ул. Электрификаторов, 5 — завод «Гофротара»;

- ул. Электрификаторов, 15,15/1 — административные здания;

- ул. Рэбовская, 8 — судоремонтный завод;

- Тюкалинский тракт, 2 — рынок Дружный.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru