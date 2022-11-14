В Омске разрабатывают социальные паспорта для семей мобилизованных

Фото: минтруда Омской области
Для семей мобилизованных разрабатывают социальные паспорта. Об этом сообщили в минтруда Омской области.
В документе будут прописаны все потребности родственников военнослужащих, а также меры поддержки от государства.
- На территории региона продолжаются подворовые обходы. Мы должны понимать потребности каждой семьи мобилизованного гражданина. Вопрос социального сопровождения остается одним из приоритетных, - пояснил глава ведомства Владимир Куприянов.
В профильном министерстве также напоминают, что члены семей мобилизованных могут рассчитывать на внеочередное соцобслуживание, помощь по дому и реабилитацию.
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