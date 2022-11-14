С Дмитрия Немиша, попавшего под угловку с Репиным, омское УФНС требовало 433 млн рублей

Уголовное дело рассматривается в Басманном суде. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Омское УФНС требовало 433 млн рублей с директора ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия Немиша, попавшего под угловку с экс-главой налоговой Владимиром Репиным. Подробности сообщают «Коммерческие вести».

По версии налоговой службы, Немиш должен государству крупную сумму за неуплату налогов. В том числе, предприятие не заплатило НДС в размере 157,94 млн рублей, налог на прибыль - 151,47 млн рублей, а также «накапали» пени за их неуплату в установленный срок в размере 124 млн рублей.

Напомним, Владимир Репин, Дмитрий Немиш и Дмитрий Григорьев обвиняются в громком уголовном деле о даче взятки в 10 млн рублей. Руководитель компании через адвоката передал государственному служащему деньги за покровительство.

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