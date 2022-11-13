Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об исполнении программы «Экология»

По мнению федеральных властей, все частные дома должны перестать топить печи, чтобы не загрязнять воздух. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об исполнении программы «Экология» рассказал мэр Омска Сергей Шелест. подробности он описал в своем телеграм-канале.

В рамках федеральной программы жители Омска в ближайшие годы должны перевести свои дома с печного на газовое отопление. Для этого им нужно всего лишь подать заявки.

Также госбюджет обеспечит компенсацию омичам, решившим перейти на газ. При проведении внутридомовых работ они могут возместить до 212 тысяч рублей. К границам земельного участка, на котором располагается дом, труба будет подведена бесплатно.

В этом году заявки принимаются до 1 декабря, свое желание уже изъявили 67 домовладений.

Проконсультироваться по вопросам предоставления компенсации можно получить в окружных администрациях:

Кировский округ: ул. Профинтерна, 15, каб. 314, тел. 55-14-86;

Центральный округ: ул. Герцена, 25, каб. 208, тел. 25-03-43;

Советский округ: ул. Красный Путь, 107, каб. 412, тел. 23-65-84;

Октябрьский округ: ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 402, тел. 32-31-16;

Ленинский округ: просп. Карла Маркса, 62, каб. 307, тел. 41-64-29.

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